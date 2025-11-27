Exposition de Joëlle Poignant Médiathèque du Clocher Verquières

Exposition de Joëlle Poignant

Du 27/11 au 24/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi et samedi.

Mardi de 14h à 18h.

Mercredi de 14h à 19h.

Jeudi de 14h à 18h.

Samedi de 9h à 12h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-27

fin : 2025-12-24

2025-11-27

Venez découvrir l’exposition de Joëlle Poignant à la Médiathèque du Clocher.

Enfant, Joëlle dessinait des petits personnages sur ses cahiers d’écoliers. Adulte, elle a décoré des meubles et réalisé des fresques trompe-l’ oeil .



Arrivée à la retraite, Joëlle a commencé à peindre ses premières toiles en s’ inspirant de la mythologie, (centaure, minotaure, licorne…)

Pour les plus jeunes, elle peint des héros de fantasy et des personnages imaginaires. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr

English :

Come and discover Joëlle Poignant’s exhibition at the Médiathèque du Clocher.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung von Joëlle Poignant in der Mediathek des Glockenturms.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Joëlle Poignant alla Médiathèque du Clocher.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Joëlle Poignant en la Médiathèque du Clocher.

