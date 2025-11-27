Exposition de Joëlle Poignant Médiathèque du Clocher Verquières
Exposition de Joëlle Poignant
Du 27/11 au 24/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi et samedi.
Mardi de 14h à 18h.
Mercredi de 14h à 19h.
Jeudi de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Venez découvrir l’exposition de Joëlle Poignant à la Médiathèque du Clocher.
Enfant, Joëlle dessinait des petits personnages sur ses cahiers d’écoliers. Adulte, elle a décoré des meubles et réalisé des fresques trompe-l’ oeil .
Arrivée à la retraite, Joëlle a commencé à peindre ses premières toiles en s’ inspirant de la mythologie, (centaure, minotaure, licorne…)
Pour les plus jeunes, elle peint des héros de fantasy et des personnages imaginaires. .
Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr
English :
Come and discover Joëlle Poignant’s exhibition at the Médiathèque du Clocher.
German :
Besuchen Sie die Ausstellung von Joëlle Poignant in der Mediathek des Glockenturms.
Italiano :
Venite a scoprire la mostra di Joëlle Poignant alla Médiathèque du Clocher.
Espanol :
Venga a descubrir la exposición de Joëlle Poignant en la Médiathèque du Clocher.
