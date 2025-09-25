Exposition de Joris Héraclite VALENZUELA à la galerie du haut pavé Galerie du Haut Pavé Paris

Exposition de Joris Héraclite VALENZUELA à la galerie du haut pavé Galerie du Haut Pavé Paris jeudi 25 septembre 2025.

Son travail s’enracine dans une observation attentive de lieux souvent marginalisés ou en mutation, tels que les quartiers périphériques ou les cités HLM. A Montreuil-Bagnolet, notamment dans le quartier de la Noue, il qualifie son environnement direct « d’atelier à ciel ouvert », terrain de réflexion sur les relations entre humain, bâti et végétal. L’instabilité des matériaux qu’il utilise, la non-pérennité de certaines de ses pièces, sont au cœur d’une réflexion sur la fragilité de la mémoire collective et des identités construites.

En 2024, il présente l’exposition Animitas au Grand Café – Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire. Cette exposition, nourrie de son séjour sur le territoire nazairien, interroge les questions de migration, d’ancrage et de mémoire, tout en explorant les récits enfuis dans les paysages urbains et post-industriels.

A travers l’ensemble de son travail, Joris Héraclite Valenzuela propose une lecture critique et poétique des lieux, mettant en lumière des histoires invisibles ou oubliées, et engage une réflexion sur la manière dans les sociétés construisent leur rapport au passé et à leur environnement

https://www.instagram.com/jorisvalenzuela/

Joris Héraclite Valenzuela est un artiste plasticien français d’origine chilienne, dont la démarche se développe à travers une pratique multidisciplinaire mêlant sculpture, installation, photographie et intervention in situ. Il s’intéresse particulièrement aux liens entre mémoire, identité et territoire, et même des recherches sensibles sur la manière dont les récits collectifs s’inscrivent dans l’espace urbain et les environnements en transition.

Du jeudi 25 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-25T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-25T14:30:00+02:00_2025-09-25T18:30:00+02:00;2025-09-26T14:30:00+02:00_2025-09-26T18:30:00+02:00;2025-09-27T14:30:00+02:00_2025-09-27T18:30:00+02:00;2025-09-30T14:30:00+02:00_2025-09-30T18:30:00+02:00;2025-10-01T14:30:00+02:00_2025-10-01T18:30:00+02:00;2025-10-02T14:30:00+02:00_2025-10-02T18:30:00+02:00;2025-10-03T14:30:00+02:00_2025-10-03T18:30:00+02:00;2025-10-04T14:30:00+02:00_2025-10-04T18:30:00+02:00;2025-10-07T14:30:00+02:00_2025-10-07T18:30:00+02:00;2025-10-08T14:30:00+02:00_2025-10-08T18:30:00+02:00;2025-10-09T14:30:00+02:00_2025-10-09T18:30:00+02:00;2025-10-10T14:30:00+02:00_2025-10-10T18:30:00+02:00;2025-10-11T14:30:00+02:00_2025-10-11T18:30:00+02:00;2025-10-14T14:30:00+02:00_2025-10-14T18:30:00+02:00;2025-10-15T14:30:00+02:00_2025-10-15T18:30:00+02:00;2025-10-16T14:30:00+02:00_2025-10-16T18:30:00+02:00;2025-10-17T14:30:00+02:00_2025-10-17T18:30:00+02:00;2025-10-18T14:30:00+02:00_2025-10-18T18:30:00+02:00

Galerie du Haut Pavé 3, quai Montebello 75005 Paris

https://www.haut-pave.org https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR