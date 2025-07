Exposition de Josselin GESREL Pornic

Exposition de Josselin GESREL Pornic samedi 12 juillet 2025.

Exposition de Josselin GESREL

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-12

fin : 2025-08-24

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31

Exposition de Josselin Gesrel

L'univers de Josselin Gesrel caresse les objets et invite à la rêverie. Aux frontières de l'abstraction, il guette le jeu du temps sur les choses. Il propose un voyage immobile, une découverte insolite de la matière, un déchiffrage minutieux des textures qui la composent, de ses contours, de son rythme, de sa lumière et de ses contrastes. Sous son objectif un fragment de métal se mue en peinture marine et un banal morceau de plastique figure le pont bariolé d'un improbable navire de croisière.

+33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Exhibition by Josselin Gesrel

German :

Ausstellung von Josselin Gesrel

Italiano :

Mostra di Josselin Gesrel

Espanol :

Exposición de Josselin Gesrel

