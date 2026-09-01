Exposition de Kamal Lahbabi à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Exposition de Kamal Lahbabi à l’Atelier du Peu

Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Atelier du Peu, du presque rien ou de l’inaperçu est une invitation à désapprendre le regard automatique. Il nous oblige à ralentir, à devenir sensibles à ce qui est fragile, modeste, dissimulé.

Le peu, dix oeuvres d’un artiste présentées chaque fois le temps d’un samedi de 15h à 22h au 14 Grande Cour à Rémalard.

Ce samedi, l’artiste invité est Kamal Lahbabi – En si peu de mots, dire tant.

Kamal Lahbabi a travaillé la céramique et sa peinture dans un atelier à Paris. De nombreux artistes et bien d’autres y ont laissé quelques traces de leur passage : humour, aphorismes, pensées, citations,etc… Ces vestiges, traces mémorielles, l’artiste a voulu les graver pour l’éternité (sic), dans la céramique. Ces pièces étaient à l’origine destinées à être apposées dans les rues de Paris. L’artiste a juste eu le temps d’en fixer quelques-unes…

Kamal Lahbabi, autrefois architecte, maintenant peintre et céramiste est installé depuis quelques années à Rémalard-en-Perche, il a exposé dernièrement quelques-unes de ses œuvres dédiées aux Fables de La Fontaine à la médiathèque de Rémalard. Ses expositions passées : Paris, partout en Europe et au Maroc. .

Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Exposition de Kamal Lahbabi à l’Atelier du Peu

L’événement Exposition de Kamal Lahbabi à l’Atelier du Peu Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par OT CdC Coeur du Perche