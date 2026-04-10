Le Conquet

Exposition de Katell Gélébart

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Katell Gélébart, artiste plasticienne.

Lorsque des collages deviennent Street art…

Exposition en lien avec le projet ponctuant les rues du Conquet cet été 2026.

Vidéo explicative du processus créatif et de l’intervention dans l’espace public, et collages originaux. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Exposition de Katell Gélébart

L’événement Exposition de Katell Gélébart Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE