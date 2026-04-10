Exposition de Katell Gélébart Le Conquet
Exposition de Katell Gélébart Le Conquet mardi 30 juin 2026.
Le Conquet
Exposition de Katell Gélébart
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Katell Gélébart, artiste plasticienne.
Lorsque des collages deviennent Street art…
Exposition en lien avec le projet ponctuant les rues du Conquet cet été 2026.
Vidéo explicative du processus créatif et de l’intervention dans l’espace public, et collages originaux. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Katell Gélébart
L’événement Exposition de Katell Gélébart Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Le Conquet (Finistère)
- Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet 25 avril 2026
- Le Conquet Brest par La Littorale Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°18 La presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°16 La pointe des Renards Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit trail n°21 Panoramique de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026