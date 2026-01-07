Exposition de Katty Verstraeten Quai Jules Chagot Montceau-les-Mines

Exposition de Katty Verstraeten

Quai Jules Chagot Galerie de l'Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-10

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-21

Katty Verstraeten est une artiste peintre belge, diplômée des Beaux-Arts de Saint-Luc à Bruxelles. Curieuse du monde et avide de rencontres, elle développe très tôt une passion pour les voyages. À travers les continents, ses pinceaux et crayons toujours à portée de main, elle s’imprègne des cultures, des couleurs, des émotions croisées sur sa route.

Chaque œuvre est le reflet de ces expériences humaines et visuelles une mosaïque d’impressions mêlant réalité, rêverie et grande sensibilité. Katty puise son inspiration dans cette diversité, qu’elle traduit par une touche personnelle, vivante et poétique.

Ses toiles invitent à un voyage intérieur, entre observation attentive et imaginaire éveillé un dialogue silencieux entre le monde et son regard d’artiste. .

Quai Jules Chagot Galerie de l'Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

