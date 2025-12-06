Exposition de l’ Atelier la Barbouille salle des associations Montguyon

Exposition de l’ Atelier la Barbouille

salle des associations 10 place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-06 09:00:00

2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’atelier la Barbouille expose les dessins et peintures des artistes en herbe de l’association !

.

salle des associations 10 place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 03 03

English :

Atelier la Barbouille exhibits the drawings and paintings of the association’s budding artists!

German :

Das Atelier la Barbouille stellt die Zeichnungen und Gemälde der angehenden Künstler des Vereins aus!

Italiano :

Il laboratorio Barbouille espone i disegni e i dipinti degli artisti in erba dell’associazione!

Espanol :

El taller de Barbouille expone los dibujos y pinturas de los artistas en ciernes de la asociación

