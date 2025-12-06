Exposition de l’ Atelier la Barbouille salle des associations Montguyon
Exposition de l’ Atelier la Barbouille salle des associations Montguyon samedi 6 décembre 2025.
Exposition de l’ Atelier la Barbouille
salle des associations 10 place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
L’atelier la Barbouille expose les dessins et peintures des artistes en herbe de l’association !
salle des associations 10 place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 03 03
English :
Atelier la Barbouille exhibits the drawings and paintings of the association’s budding artists!
German :
Das Atelier la Barbouille stellt die Zeichnungen und Gemälde der angehenden Künstler des Vereins aus!
Italiano :
Il laboratorio Barbouille espone i disegni e i dipinti degli artisti in erba dell’associazione!
Espanol :
El taller de Barbouille expone los dibujos y pinturas de los artistas en ciernes de la asociación
L’événement Exposition de l’ Atelier la Barbouille Montguyon a été mis à jour le 2025-10-31 par Offices de Tourisme de Jonzac