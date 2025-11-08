Exposition « De la Baie à l’Océan l’odyssée du Nautilus en briques LEGO » à l’Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier

Exposition « De la Baie à l’Océan l’odyssée du Nautilus en briques LEGO » à l’Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier samedi 8 novembre 2025.

Exposition « De la Baie à l’Océan l’odyssée du Nautilus en briques LEGO » à l’Abbaye de Saint-Riquier

Place de l’église Saint-Riquier Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’histoire débute dans la Baie de Somme et se poursuit dans tous les océans de la planète qui suscitent mystères et légendes, fruits de l’imagination de l’Homme, mais aussi de l’observation de phénomènes réels. Invités à bord du Nautilus, vous allez découvrir le monde aquatique, sa faune et ses fonds marins, entre créatures mythiques, espèces disparues et celles en voie d’extinction demain.

L’exposition réalisée en briques de construction du type Lego® et Cobi® propose aux enfants, comme aux adultes, une plongée originale dans un univers aussi riche que méconnu inspiré du célèbre roman Vingt mille lieues sous les mers du samarien Jules Verne. Une exposition immersive, ludique et éducative pour toute la famille mettant en valeur les Océans qui couvrent plus de 70% de la surface de la terre ! Préparez-vous à vivre l’incroyable Odyssée du Nautilus…une exposition unique et inédite en France, proposée dans la Somme !

Place de l’église Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 05 25 tourisme@terresetmerveilles.fr

English :

The story begins in the Baie de Somme and continues in all the world?s oceans, which give rise to mysteries and legends, the fruit of man?s imagination, but also of the observation of real phenomena. Invited aboard the Nautilus, you’ll discover the aquatic world, its fauna and seabed, with its mythical creatures, extinct species and those on the brink of extinction.

Using Lego® and Cobi® building bricks, the exhibition offers children and adults alike an original plunge into a world as rich as it is little-known, inspired by the famous novel « Twenty Thousand Leagues Under the Sea » by the Samarian Jules Verne. An immersive, fun and educational exhibition for the whole family, highlighting the « oceans » that cover over 70% of the earth’s surface! Get ready to experience the incredible Odyssey of the Nautilus?a unique exhibition never seen before in France, and presented in the Somme!

German :

Die Geschichte beginnt in der Baie de Somme und setzt sich in allen Ozeanen der Welt fort, die Geheimnisse und Legenden hervorrufen, die auf die Fantasie der Menschen, aber auch auf die Beobachtung realer Phänomene zurückzuführen sind. Als Gast an Bord der Nautilus entdecken Sie die Wasserwelt, ihre Fauna und den Meeresboden, zwischen mythischen Kreaturen, ausgestorbenen Arten und solchen, die morgen vom Aussterben bedroht sind.

Die Ausstellung aus Lego®- und Cobi®-Bausteinen bietet Kindern und Erwachsenen einen originellen Einblick in eine ebenso reiche wie unbekannte Welt, die von dem berühmten Roman « Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer » des Samariters Jules Verne inspiriert wurde. Eine immersive, spielerische und lehrreiche Ausstellung für die ganze Familie, die die « Ozeane », die mehr als 70% der Erdoberfläche bedecken, in den Vordergrund stellt! Bereiten Sie sich darauf vor, die unglaubliche Odyssee der Nautilus zu erleben?eine einzigartige und in Frankreich noch nie dagewesene Ausstellung, die in der Somme angeboten wird!

Italiano :

La storia inizia nella Baie de Somme e prosegue in tutti gli oceani del mondo, che danno vita a misteri e leggende, frutto dell’immaginazione dell’uomo, ma anche dell’osservazione di fenomeni reali. Invitati a bordo del Nautilus, scoprirete il mondo acquatico, la sua fauna e i suoi fondali, con le sue creature mitiche, le specie estinte e quelle in via di estinzione.

Utilizzando i mattoncini Lego® e Cobi®, la mostra offre a grandi e piccini uno sguardo originale su un mondo tanto ricco quanto poco conosciuto, ispirato al celebre romanzo « Ventimila leghe sotto i mari » del samaritano Jules Verne. Una mostra coinvolgente, divertente ed educativa per tutta la famiglia, che mette in luce gli « oceani » che coprono più del 70% della superficie terrestre! Preparatevi a vivere l’incredibile Odissea del Nautilus, una mostra unica e mai vista prima in Francia, in programma nella Somme!

Espanol :

La historia comienza en la bahía de Somme y continúa en todos los océanos del mundo, que dan lugar a misterios y leyendas, fruto de la imaginación del hombre, pero también de la observación de fenómenos reales. Invitado a bordo del Nautilus, descubrirá el mundo acuático, su fauna y sus fondos marinos, con sus criaturas míticas, sus especies extinguidas y en vías de extinción.

Utilizando ladrillos de construcción Lego® y Cobi®, la exposición ofrece a niños y adultos una visión original de un mundo tan rico como poco conocido, inspirado en la famosa novela « Veinte mil leguas de viaje submarino » del samario Julio Verne. Una exposición inmersiva, divertida y educativa para toda la familia, que pone de relieve los « océanos » que cubren más del 70% de la superficie terrestre Prepárese para vivir la increíble Odisea del Nautilus… una exposición única e inédita en Francia que se ofrece en el Somme

