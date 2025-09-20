Exposition : « De la brasserie à la médiathèque : histoire d’une reconversion » Médiathèque Joinville

Exposition : « De la brasserie à la médiathèque : histoire d'une reconversion » Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque Haute-Marne

En 1989, la Ville de Joinville a créé un lieu d’activités polyvalent, le Centre des Broyes d’Or, dans une partie d’une ancienne brasserie, qui abrite, depuis 1992, la médiathèque municipale.

Ce bâtiment patrimonial inexploité, racheté par la Ville, s’est révélé à l’époque être le plus adapté, sur le plan architectural, pour aménager des espaces d’accueil à la fois sportifs et culturels, répondant, ainsi, aux besoins du moment.

Retour sur la transformation de l’ancienne brasserie en médiathèque, en compagnie de l’architecte Jean-André Martin, chargé des travaux, suivie d’un court-métrage inédit sur le sujet.

Médiathèque 1 Rue Jeanne Vallée, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 Ancienne brasserie de Joinville, la médiathèque a été réhabilitée au cours des années 1980.

Elle conserve une collection encyclopédique et multimédia de lecture publique.

A noter son fonds ancien constitué des ouvrages des fonds Lemoine et Ferry-Humblot, manuscrits et imprimés du XVe au XXe siècle, qui se complètent admirablement. Ils traitent de la Champagne et de la proche Lorraine, de Joinville et de ses seigneurs — les familles de Lorraine et de Guise —, de Louis IX et de son chroniqueur Jean de Joinville, d’architecture et de statuaire.

La bibliothèque de la famille Guillaume-Moussy est tout à fait différente. Composée d’ouvrages imprimés du XVIe au XXe siècle, elle reflète les centres d’intérêt de ses possesseurs successifs. On y trouve ainsi des pièces de théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles, des œuvres de Voltaire et des écrits critiques, des traités et des thèses de médecine et de chirurgie, ainsi que des ouvrages de linguistique et de littérature, avec un intérêt particulier pour les fous littéraires, tels que Paulin Gagne et Nicolas Cirier, ainsi que pour les langues universelles.

À ces livres s’ajoutent quelques partitions du musicien joinvillois François Devienne, une centaine de titres de périodiques, ainsi que quelques cartes et estampes anciennes. Parking possible au fonds de la rue Jeanne Vallée.

© Collection privée