EXPOSITION DE LA CELEBRE VOITURE DELOREAN POUR SES 40 ANS DU FILM RETOUR VERS LE FUTUR Cholet
ARCADES ROUGE Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
Exposition de la célèbre voiture Retour vers le futur .
ARCADES ROUGE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
English :
Exhibition of the famous Back to the Future car.
German :
Ausstellung des berühmten Autos Zurück in die Zukunft .
Italiano :
Esposizione della famosa auto di Ritorno al futuro .
Espanol :
Exposición del famoso coche de Regreso al futuro .
