Exposition de la collection Patt au Centre d’art d’Audincourt et soirée autour de l’ ancien château Peugeot Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot Audincourt

Exposition de la collection Patt au Centre d’art d’Audincourt et soirée autour de l’ ancien château Peugeot Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot Audincourt vendredi 19 septembre 2025.

Exposition de la collection Patt au Centre d’art d’Audincourt et soirée autour de l’ ancien château Peugeot 19 – 21 septembre Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot Doubs

Accès libre | Accès PMR dans le centre d’art | Possible annulation en cas de fortes pluies ou d’orage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du centre d’art vous accueille de 14h à 21h samedi 20 et de 14h à 18h dimanche 21 septembre pour visiter la collection Patt.

Au programme :

– Samedi à 16h et à 18h, dimanche à 15h sur inscription, participez aux ateliers d’art plastique extérieurs autour de l’architecture du château Peugeot, à destination des familles, enfants et ados ;

– Samedi, à la nuit tombée, venez jouer sur les facades du centre d’art à travers une œuvre numérique intéractive.

Assistez au rendu d’un workshop artistique en collaboration avec l’association Nouvelles Formes et les artistes du collectif Ex Lumina dans le cadre d’un projet financé par le dispositif « Eté culturel » du ministère de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot 2 rue du Puits, 25400 Audincourt Audincourt 25400 Centre Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 36 37 47 https://www.audincourt.fr/?actualite=donation-patt-centre-dart-daudincourt Au cœur du parc Japy, le château Peugeot, joyau architectural de la ville d’Audincourt, est édifié au début des années 1880 – achevée en 1882 – pour le compte de Benjamin Peugeot, gérant de l’usine Sous-Roches. Les travaux sont confiés à l’entreprise audincourtoise Roudet. Il est occupé par divers descendants de la famille Peugeot avant d’être acheté en 1989 par la ville d’Audincourt. En 1998, ce lieu est consacré à l’art avec le Centre régional d’Éveil aux Arts plastiques et à la Bande dessinée.

La donation de Andrée et Gérard Patt permet de lui donner une nouvelle dimension, celle d’un centre d’art contemporain et moderne.

Le château a été entièrement réhabilité pour offrir un écrin parfait à cette collection exceptionnelle. Cette réhabilitation, menée par la municipalité, allie respect du patrimoine et modernité, créant ainsi un espace idéal pour accueillir les visiteurs et les œuvres d’art. parking de la médiathèque, 8 rue du Puits.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe du centre d’art vous accueille de 14h à 18h samedi 20 et dimanche 21 septembre pour visiter la collection Patt.

©Centred’artAudincourt-Rustlana.