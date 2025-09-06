Exposition « De la couleur au trait » Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy

Exposition « De la couleur au trait »

Espace Robert Cochet 2 Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-06

C’est un retour à l’essentiel, le trait, le dessin. Je vous invite à une balade illustrée dans notre belle cité. Éric BONIN .

Espace Robert Cochet 2 Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

