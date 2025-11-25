Exposition de la crèche Seuil
Exposition de la crèche Seuil jeudi 25 décembre 2025.
Exposition de la crèche
Seuil Ardennes
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-30
2025-12-25
Comme tous les ans, l’église paroissiale ouvre ses portes pour exposer sa crèche traditionnelle
Seuil 08300 Ardennes Grand Est +33 6 18 50 06 62 eglisedeseuil@gmail.com
English :
As every year, the parish church opens its doors to display its traditional nativity scene
German :
Wie jedes Jahr öffnet die Pfarrkirche ihre Türen, um ihre traditionelle Krippe auszustellen
Italiano :
Come ogni anno, la chiesa parrocchiale apre le sue porte per esporre il tradizionale presepe
Espanol :
Como cada año, la iglesia parroquial abre sus puertas para mostrar su tradicional belén
