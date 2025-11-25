Exposition de la crèche

Seuil Ardennes

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-30

2025-12-25

Comme tous les ans, l’église paroissiale ouvre ses portes pour exposer sa crèche traditionnelle

Seuil 08300 Ardennes Grand Est +33 6 18 50 06 62 eglisedeseuil@gmail.com

English :

As every year, the parish church opens its doors to display its traditional nativity scene

German :

Wie jedes Jahr öffnet die Pfarrkirche ihre Türen, um ihre traditionelle Krippe auszustellen

Italiano :

Come ogni anno, la chiesa parrocchiale apre le sue porte per esporre il tradizionale presepe

Espanol :

Como cada año, la iglesia parroquial abre sus puertas para mostrar su tradicional belén

