Exposition de la fresque collective « Ma bibliothèque idéale » Médiathèque De Saverdun Saverdun

Exposition de la fresque collective « Ma bibliothèque idéale » Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque De Saverdun Ariège

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Participez dès septembre à cette grande oeuvre collaborative, inscrivez votre livre préféré sur les « couvertures » mises à disposition dans la médiathèque, pour créer ensemble la Bibliothèque Idéale.

Découverte autour d’un pot avec les participants.

Médiathèque De Saverdun 38 rue du lion d’Or 09700 Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie 0561609943 https://bibliopole-ccpap.fr/

