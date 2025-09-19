Exposition « De la Gardiole à la mer » Musée municipal Frontignan

Exposition : Paysages et peintres de Frontignan et du bassin de Thau

Entre mer et garrigue, vignoble et lagune, les paysages de Frontignan la Peyrade et du bassin de Thau ont inspiré de nombreux peintres, séduits par les couleurs et la lumière de ce coin de Méditerranée.

En 2025, le musée vous invite à découvrir cette palette unique à travers une exposition mettant à l’honneur :

Les peintres du groupe Montpellier-Sète tels que Gabriel Couderc et Adrien Seguin

L’artiste contemporain Topolino

Une immersion dans l’art et la lumière méditerranéenne.

Ancienne chapelle des Pénitents blancs, vraisemblablement construite en 1642 et adossée aux remparts de la ville. Elle appartient ensuite à l'association paroissiale frontignanaise, avant d'être transformée en cinéma paroissial en 1959.

