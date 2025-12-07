Exposition de la grande crèche de Noël église Saint Louis Saint-Louis-lès-Bitche

Exposition de la grande crèche de Noël

église Saint Louis Place de l’église Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

La plus grande crèche de Noël du pays de Bitche est à nouveau en place. Installée dans le transept de l’église de Saint Louis-lès-Bitche sur près de 30 m², elle est l’œuvre d’une équipe d’une douzaine de bénévoles. Une superbe représentation de la nativité, dans un cadre forestier. Une belle étable en bois et plusieurs bâtiments symbolisant le village de Bethléem sont à admirer.Tout public

église Saint Louis Place de l’église Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 85 93 45 21

English :

The largest Christmas crib in the Pays de Bitche is back in place. Installed in the transept of the church of Saint Louis-lès-Bitche on a surface area of almost 30 m², it is the work of a team of a dozen volunteers. A superb representation of the Nativity, in a forest setting. A beautiful wooden stable and several buildings symbolizing the village of Bethlehem are to be admired.

