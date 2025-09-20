Exposition de la locomotive électrique BB-88511 Gare de Laroche-Migennes Migennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Originaire de Mohon et chouchoutée depuis février 2024 par l’AFCL, cette locomotive BB-88511 est un véritable témoin de l’évolution du patrimoine industriel et ferroviaire. Elle provient tout droit des réserves de la fameuse Cité du Train de Mulhouse.

Avec un peu de chance, vous pourrez en découvrir l’intérieur. Alors rendez-vous le jour J pour en avoir le cœur net.

Cette visite est organisée avec l’AFCL, Association Ferroviaire de Conservation de Locomotives.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

© Daytona Goguelat