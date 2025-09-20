Exposition de la maquette de la gare de Belfort en 1970 Association des Modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort – Cité des associations Belfort

Exposition de la maquette de la gare de Belfort en 1970 Association des Modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort – Cité des associations Belfort samedi 20 septembre 2025.

Exposition de la maquette de la gare de Belfort en 1970 20 et 21 septembre Association des Modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort – Cité des associations Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le réseau ferroviaire en fonction échelle HO (1/87) incluant la gare de Belfort telle qu’elle était à la fin des années 1960 ainsi que les quartiers Fort Hattry et Pépinière.

Association des Modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort – Cité des associations 4 rue Melville 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le réseau ferroviaire en fonction échelle HO (1/87) incluant la gare de Belfort telle qu’elle était à la fin des années 1960 ainsi que…

© AMFTB