EXPOSITION DE LA PEINTRE NELLY BONNEFIS Montaigut-sur-Save

EXPOSITION DE LA PEINTRE NELLY BONNEFIS

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-18

L’espace tribuche a le plaisir de vous annoncer l’installation d’une nouvelle exposition.

Cette fois-ci, la salle d’exposition accueillera les œuvres de Nelly Bonnefis.

Les œuvres de Nelly Bonnefis semblent investir un rare silence qui, pénétrant librement dans la pensée, devient réflexion, illumination, exercice d’humilité.

Pour lancer comme il se doit cette nouvelle exposition, un vernissage sera organisé le Dimanche 18 Janvier à 16h00. Ce vernissage sera suivi, à 17h00, par un concert du pianiste Jesùs Hernandez.

Nous vous attendons nombreux ! 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

L’espace tribuche is pleased to announce the installation of a new exhibition.

This time, the exhibition room will host works by Nelly Bonnefis.

