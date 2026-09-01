Exposition de la peintre-plasticienne PENNY Chateau de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de la Chevallerie · Sainte-Gemme-la-Plaine
Informations pratiques
Sainte-Gemme-la-Plaine
Exposition de la peintre-plasticienne PENNY
Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Peindre, pour Penny, c’est traduire son ressenti en peinture en ayant comme mot clé la nature et la couleur. Elle aime réinventer le sujet à peindre dans une ambiance colorée, semi-abstraite. Elle prendra plaisir à montrer quelques unes de ses oeuvres et en parler avec Vous.
Peindre, pour Penny, c’est traduire son ressenti en peinture en ayant comme mot clé la nature et la couleur. Elle aime réinventer le sujet à peindre dans une ambiance colorée, semi-abstraite ou abstraite. Le résultat est une peinture de l’imaginaire, au regard poétique, des ambiances personnelles avec des couleurs pour la plupart vives et fortes, exprimant sa joie de vivre.
Ce qui compte pour elle, c’est de prendre plaisir à peindre ou à créer, en partant de mes émotions profondes, tout en variant les techniques. Elle fuit la routine et crée en mélangeant plusieurs techniques, la peinture à l’acrylique, l’aquarelle rehaussé de broderie machine en piqué libre, l’art textile en utilisant différentes technique de teinture, en ajoutant de la gravure et de la broderie, la collagraphie, les collages pour lesquels elle imprime ses propres papiers en utilisant une gel presse, sans oublier la technique du cyanotype par laquelle elle peut exprimer tout son amour pour la nature.
Sa signature est PennyGP.
Elle prendra plaisir à montrer quelques unes de ses oeuvres et en parler avec Vous. .
Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 27 94 contact@chateaudelachevallerie.com
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English :
For Penny, painting is about translating her feelings into art, with nature and color as her guiding principles. She enjoys reimagining her subjects in a colorful, semi-abstract style. She looks forward to showing you some of her works and discussing them with you.
L’événement Exposition de la peintre-plasticienne PENNY Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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