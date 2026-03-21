Exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré. », Bibliothèque, Mulhouse
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque · Mulhouse
Informations pratiques
Exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré. » 18 et 19 septembre Bibliothèque Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le mulhousien Godefroy Engelmann (1788-1839) fut un imprimeur et éditeur d’estampes hors-pair, mais aussi un éditeur de superbes ouvrages illustrés.
Des centaines de planches sorties de ses presses se retrouvent dans des livres de toutes sortes.
Raretés et curiosités jalonnent l’exposition, centrée sur les liens intimes, mais peu explorés entre la lithographie (procédé d’impression à partir d’une pierre dessinée et encrée) et le livre illustré.
Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/
Le mulhousien Godefroy Engelmann (1788-1839) fut un imprimeur et éditeur d’estampes hors-pair, mais aussi un éditeur de superbes ouvrages illustrés.
© Fragonard
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