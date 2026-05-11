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Exposition de la plasticienne Florence Arnold Rue Saint-Jean Chaudes-Aigues

Exposition de la plasticienne Florence Arnold Rue Saint-Jean Chaudes-Aigues mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Jean

Adresse : Chapelle des Pénitents

Ville : 15110 Chaudes-Aigues

Département : Cantal

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Chaudes-Aigues

Exposition de la plasticienne Florence Arnold

Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Chaudes-Aigues Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :
2026-07-14

L’artiste utilise du papier blanc hydrofuge qu’elle applique sur des structures métalliques. De ce matériau apparemment fragile surgissent des œuvres en suspension, comme libérées de l’emprise de la gravité.
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Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Chaudes-Aigues 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 39 77 41  clac.artchapelle@gmail.com

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English :

The artist uses water-repellent white paper, which she applies to metal structures. From this apparently fragile material, suspended works emerge, as if freed from the grip of gravity.

L’événement Exposition de la plasticienne Florence Arnold Chaudes-Aigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour