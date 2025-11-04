Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de La poche de Saint-Nazaire Place du marché La Turballe

Exposition de La poche de Saint-Nazaire Place du marché La Turballe mardi 4 novembre 2025.

Exposition de La poche de Saint-Nazaire

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Exposition au travers d’archives historiques.

Conférence sur La poche de Saint-Nazaire le vendredi 21 novembre à 19H par Michel Mahé.   .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de La poche de Saint-Nazaire La Turballe a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44