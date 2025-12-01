Exposition De la rue au sapin La Graffiti Compagnie Le Pouliguen

Exposition De la rue au sapin

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03

Pour les fêtes de Noël, La Graffiti Compagnie présente une exposition collective d’art urbain. De nombreux artistes aux styles et techniques variés dessin, graff, peinture, pochoir…

Vernissage le samedi 20 décembre à 18h. .

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr

English :

L’événement Exposition De la rue au sapin Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44