Exposition De la scène au cadre, édition #3 par Rorold et 4 lycéens – Lessay, 3 juin 2025 07:00, Lessay.

Manche

Exposition De la scène au cadre, édition #3 par Rorold et 4 lycéens 14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-03

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-03

A l’occasion du mois de juin et de la fête de la musique, votre médiathèque vous propose une exposition photo en partenariat avec Le Normandy Saint Lô « De la scène au cadre », 3ème édition, par Rorold et 4 lycéens du 03 au 28 juin, visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Le vernissage se tiendra le vendredi 06 juin à 18h, avec la présence des photographes.

« De janvier à juin, quatre lycéen·nes se sont exercé·es à la photographie de concert, coaché·es par le photographe emblématique du Normandy Harold Leroy, AKA Rorold.

Et Ça Flash !

Ces quatre étudiant·es ont répondu présent Louis, Maïwen, Lucie et Juliette ont participé aux concerts de la saison du Normandy, appris à manier leurs appareils sous le regard toujours bienveillant de Rorold, ont joué de la lumière des projecteurs en se familiarisant avec la technique de prise de vue des concerts ! »

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : Exposition De la scène au cadre, édition #3 par Rorold et 4 lycéens

To mark the month of June and the Fête de la Musique, your media library is hosting a photo exhibition in partnership with Le Normandy Saint Lô, « De la scène au cadre », 3rd edition, by Rorold and 4 high school students from June 03 to 28, on view during media library opening hours.

The vernissage will take place on Friday June 06 at 6pm, in the presence of the photographers.

« From January to June, four high-school students practiced concert photography, coached by Normandy’s emblematic photographer Harold Leroy, AKA Rorold.

And Ça Flash!

These four students took part: Louis, Maïwen, Lucie and Juliette took part in the Normandy season’s concerts, learned how to handle their cameras under Rorold’s ever benevolent gaze, played with the spotlight as they familiarized themselves with concert shooting techniques! »

German :

Anlässlich des Monats Juni und des Musikfestes bietet Ihnen Ihre Mediathek in Zusammenarbeit mit dem Le Normandy Saint Lô eine Fotoausstellung « De la scène au cadre », 3. Ausgabe, von Rorold und 4 Gymnasiasten vom 03. bis 28. Juni, die während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen ist.

Die Vernissage findet am Freitag, den 06. Juni um 18 Uhr statt, wobei die Fotografen anwesend sein werden.

« Von Januar bis Juni übten sich vier Gymnasiasten in der Konzertfotografie, gecoacht von dem emblematischen Normandy-Fotografen Harold Leroy, AKA Rorold.

Und es blitzt!

Diese vier Schülerinnen und Schüler waren dabei: Louis, Maïwen, Lucie und Juliette haben an den Konzerten der Normandy-Saison teilgenommen, haben unter dem stets wohlwollenden Blick von Rorold gelernt, mit ihren Kameras umzugehen, haben mit dem Licht der Scheinwerfer gespielt und sich mit der Aufnahmetechnik für Konzerte vertraut gemacht! »

Italiano :

In occasione del mese di giugno e della Festa della Musica, la vostra mediateca ospita, in collaborazione con Le Normandy Saint Lô, una mostra fotografica dal titolo « De la scène au cadre » (Dal palcoscenico alla cornice), 3ª edizione, realizzata da Rorold e da 4 studenti delle scuole superiori dal 03 al 28 giugno, in esposizione durante gli orari di apertura della mediateca.

Il vernissage avrà luogo venerdì 6 giugno alle 18.00, con la presenza dei fotografi.

« Da gennaio a giugno, quattro studenti delle scuole superiori si sono esercitati nella fotografia di concerti, guidati dall’emblematico fotografo della Normandia Harold Leroy, in arte Rorold.

E Flash!

Questi quattro studenti hanno partecipato: Louis, Maïwen, Lucie e Juliette hanno partecipato ai concerti della stagione normanna, imparando a maneggiare la macchina fotografica sotto l’occhio sempre saggio di Rorold, giocando con la luce dei riflettori e familiarizzando con la tecnica di ripresa dei concerti! »

Espanol :

Con motivo del mes de junio y de la Fiesta de la Música, su mediateca acoge una exposición fotográfica en colaboración con Le Normandy Saint Lô titulada « De la scène au cadre » (De la escena al marco), 3ª edición, de Rorold y 4 estudiantes de bachillerato del 3 al 28 de junio, expuesta durante las horas de apertura de la mediateca.

La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de junio a las 18.00 horas, con la presencia de los fotógrafos.

« De enero a junio, cuatro estudiantes de bachillerato practicaron la fotografía de conciertos, dirigidos por el emblemático fotógrafo de Normandía Harold Leroy, alias Rorold.

Y ¡flash!

Participaron estos cuatro estudiantes: Louis, Maïwen, Lucie y Juliette participaron en los conciertos de la temporada de Normandía, aprendiendo a manejar sus cámaras bajo la mirada siempre atenta de Rorold, ¡jugando con la luz de los focos mientras se familiarizaban con la técnica de fotografiar conciertos! »

