Exposition de la vie du campus de Reims Institut Catholique de Paris – Campus de Reims Reims

Exposition de la vie du campus de Reims Samedi 20 septembre, 10h00 Institut Catholique de Paris – Campus de Reims Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez l’histoire de l’ICP Campus de Reims depuis son ouverture, en septembre 2021, jusqu’à aujourd’hui.

Institut Catholique de Paris – Campus de Reims 6 Rue du Lieutenant Herduin, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 10 00 87 50 Situé au cœur de la ville, dans un cadre architectural remarquable, l’Institut catholique de Paris – Campus de Reims incarne un lieu d’enseignement supérieur tourné vers l’humain, le dialogue et la réflexion. Ce site universitaire, rattaché à l’ICP, s’inscrit dans la tradition intellectuelle et spirituelle de l’Église, tout en accueillant une grande diversité d’étudiants dans un esprit d’ouverture.

Installé dans l’ancien grand séminaire de Reims, le campus offre un cadre de formation exceptionnel, mêlant patrimoine et modernité. Les bâtiments, entièrement rénovés, abritent aujourd’hui des salles de cours, une chapelle, une bibliothèque et des espaces de vie universitaire. Le site témoigne à la fois de l’histoire religieuse de Reims et de son dynamisme éducatif contemporain.

À travers ses formations en lettres, sciences humaines, théologie, philosophie, ou encore relations internationales, le campus rémois de l’ICP contribue activement à la vie intellectuelle de la région et participe au rayonnement de la pensée chrétienne dans le débat public.

© Jean-Baptiste Delerue