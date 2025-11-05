Exposition de Laetitia Le Saux « rêver l’océan » Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Exposition de Laetitia Le Saux « rêver l’océan » Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer mercredi 5 novembre 2025.

Exposition de Laetitia Le Saux « rêver l’océan »

Place Henri Vignioboul Bibliothèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-24

L’exposition « rêver l’océan » rassemble les albums del’autrice-illustratrice nantaise Laetitia Le Saux « Pompon,gardien de phare », « Bulles, bestiaire imaginaire de lamer » et « Belle étoile » de Pascal Queignec et Laetitia le Saux parus aux éditions Didier Jeunesse ayant comme thème commun la mer.

l’idée est de proposer une parenthèse ludique et participative en créant un univers aux couleurs iodées propice à la rêverie.

Accès aux horaires de la mediathèque .

Place Henri Vignioboul Bibliothèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 helena.denis@piriac-sur-mer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de Laetitia Le Saux « rêver l’océan » Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT44