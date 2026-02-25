Exposition de l’agence sensible « Villejean Collectif ! » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Mercredi 4 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez découvrir le projet artistique « Villejean Collectif ! », une cartographie sensible du quartier à travers le regard de ses habitants. A partir du 4 mars

Entre septembre 2025 et janvier 2026, l’agence Sensible s’est installée dans le quartier de Villejean. Venez découvrir le projet artistique « Villejean Collectif ! », une cartographie sensible du quartier à travers le regard de ses habitants.

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



