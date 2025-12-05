Exposition De l’âme à la toile de Marylise Obrier Château de Simiane Valréas

Exposition De l’âme à la toile de Marylise Obrier

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-01-03 16:30:00

Marylise Obrier est une artiste autodidacte à la technique singulière elle peint au fer à repasser et à la cire d’abeille colorée.

Marylise Obrier is a self-taught artist with a singular technique: she paints with an iron and colored beeswax.

