Exposition de l'Amitié Franco-Chinoise Salle Saint Martin Montélimar
Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31 2026-02-01
À l’occasion de la célébration du Nouvel An chinois, cette exposition exceptionnelle invite le public à découvrir la richesse des liens entre la Chine et la France, la Chine contemporaine, ainsi que la diversité de son patrimoine culturel immatériel.
Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 89 76 94 francochinois.montelimar@gmail.com
To mark the Chinese New Year, this exceptional exhibition invites the public to discover the rich ties between China and France, contemporary China and the diversity of its intangible cultural heritage.
