Exposition de l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) Bréviandes mercredi 12 novembre 2025.

A proximité de la Mairie de Bréviandes dans la salle du conseil municipal (entre la médiathèque et la mairie) Bréviandes Aube

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

2025-11-12 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-18

Les étrangers ont joué un rôle crucial dans la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Engagés dans les Forces françaises libres, la Légion étrangère ou les résistances locales, ils ont combattu aux côtés des Français pour repousser l’occupant nazi et rétablir la liberté. Explication de la présidente Madame Patricia BIZZARI et de Monsieur Bruno COLIN. .

A proximité de la Mairie de Bréviandes dans la salle du conseil municipal (entre la médiathèque et la mairie) Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

