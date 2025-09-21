Exposition : « De l’architecture du château Adt à la cité du Wiesberg, de Theodor Fischer à Émile Aillaud » Le Conservatoire communautaire de musique et de danse Forbach

Exposition en plein air, accessible 24h/24, du 19 septembre au 16 novembre 2025.

Pourquoi les fenêtres de la cité du Wiesberg ne sont-elles pas alignées, alors que celles du château Adt le sont ? Pourquoi le château Adt est-il construit en pierre et la cité du Wiesberg en béton ? Pourquoi voit-on des gouttières sur le château Adt mais pas sur les bâtiments du Wiesberg ?

Une exposition d’architecture comparée, avec 21 questions d’enfants et 21 réponses de l’architecte Jean-Marie Helwig.

Le château Adt et la cité du Wiesberg semblent, à première vue s’opposer totalement, notamment d’un point de vue architectural. Pourtant, les élèves de la classe de CM2 de Marie-Laure Leclère, de l’école Louis-Houpert de Forbach, ont relevé le défi de tisser des liens entre eux afin de mettre en lumière les spécificités de ces deux sites emblématiques de leur ville.

Chaque panneau relie deux photographies par un concept exprimé sous la forme d’un verbe à l’infinitif. Les ving-cinq panneaux, exposés dans les espaces extérieurs du château Adt, sont en accès libre et peuvent être découverts sans ordre imposé, au gré de la curiosité de chacun. L’exposition se poursuit à l’intérieur du Conservatoire de musique et de danse, où sont présentés dans des vitrines une sélection de livres en lien avec le château et la cité du Wiesberg, ainsi que d’authentiques objets Adt en carton laqué.

Une traduction allemande de l’ensemble des textes de l’exposition est disponible ici (QR code sur le second panneau de l’exposition).

Le Conservatoire communautaire de musique et de danse Rue Michel Legrand, 57600 Forbach Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.agglo-forbach.fr/UserFiles/File/de-l-architecture-traduction.pdf »}] Fondé en 1951, le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal de Forbach fait partie intégrante de la Communauté d’agglomération Forbach Porte de France depuis le 1ᵉʳ janvier 2003, dans le cadre de sa compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Faisant partie des toutes premières écoles de musique du Département de la Moselle, le Conservatoire est placé sous contrôle pédagogique de l’Etat depuis 1982 et propose à quelques 600 élèves un enseignement spécialisé de qualité, ouvert à toutes les musiques et à tous les publics.

Le Conservatoire décentralise la plupart de ses activités de diffusion sur l’ensemble des communes de son territoire et forme ses élèves à une pratique musicale, vocale et chorégraphique amateur de bon niveau.

