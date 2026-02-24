Exposition de l’artiste bulgare Alexander Genov

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-15

Du 15 avril au 23 mai, venez découvrir les lithographies et gravures d’Alexander Genov, artiste bulgare, sur les murs de la médiathèque de Villeréal.

Vernissage et rencontre avec l’artiste le mercredi 15 avril à 18h.

L’exposition sera visible les jours d’ouverture de la médiathèque.

Du 15 avril au 23 mai, venez découvrir les lithographies et gravures d’Alexander Genov, artiste bulgare, sur les murs de la médiathèque de Villeréal.

Vernissage et rencontre avec l’artiste le mercredi 15 avril à 18h.

L’exposition sera visible les jours d’ouverture de la médiathèque. .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de l’artiste bulgare Alexander Genov

From April 15 to May 23, discover the lithographs and engravings of Bulgarian artist Alexander Genov on the walls of the Villeréal media library.

Opening and meeting with the artist on Wednesday April 15 at 6pm.

The exhibition will be on view on the days when the media library is open.

L’événement Exposition de l’artiste bulgare Alexander Genov Villeréal a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Bastides