Exposition de l’artiste Carlito Menetou-Couture

Exposition de l’artiste Carlito Menetou-Couture lundi 1 septembre 2025.

Exposition de l’artiste Carlito

Place du Donjon Menetou-Couture Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Découvrez jusqu’à fin septembre, les œuvres abstraites et lumineuses de l’artiste Carlito exposé au Château de Menetou-Couture

Jusqu’à la fin du mois de septembre, le Château de Menetou-Couture accueille les œuvres de l’artiste Carlito Dodici.

À travers ses créations abstraites puissantes et colorées, Carlito nous invite à un voyage intérieur où se mêlent émotions, énergie et recherche d’équilibre.

Ses toiles, véritables jeux de lumière et de matière, dialoguent harmonieusement avec l’élégance historique du château, offrant aux visiteurs une expérience artistique singulière. 5 .

Place du Donjon Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire contact@donjon-menetou-couture.com

English :

Until the end of September, discover the abstract and luminous works of artist Carlito exhibited at Château de Menetou-Couture

German :

Entdecken Sie bis Ende September die abstrakten und leuchtenden Werke des Künstlers Carlito, die im Château de Menetou-Couture ausgestellt sind

Italiano :

Fino alla fine di settembre, scoprite le opere astratte e luminose dell’artista Carlito esposte al Château de Menetou-Couture

Espanol :

Hasta finales de septiembre, descubra las obras abstractas y luminosas del artista Carlito expuestas en el Château de Menetou-Couture

L’événement Exposition de l’artiste Carlito Menetou-Couture a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Loire en Berry