Exposition de l’artiste Géfé Wasselonne

Exposition de l’artiste Géfé

7 Place du Général Leclerc Wasselonne Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-09-23 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

Exposition de l’artiste Géfé, aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Du mardi 23 septembre au vendredi 24 octobre, Mairie de Wasselonne (salle des séances, aux horaires d’ouverture de la Mairie)

Exposition de l’artiste Géfé de Wasselonne les chevaux de Géfé et la terre.

Entrée libre.

Son imaginaire crépite et se déploie au contact des éléments, Terre, Feu, Eau, Air, de la danse du mouvement, des rouges, jaunes, bleus, noirs, blancs, des hommes, des femmes, et vous, nous.

Autant d'émotions esthétiques à peindre. Cette frénésie de création a donné naissance à une œuvre prolifique, novatrice, puissante.

7 Place du Général Leclerc Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 12 mairie.accueil@wasselonne.net

English :

Exhibition by artist Géfé, during Town Hall opening hours.

German :

Ausstellung des Künstlers Géfé, während der Öffnungszeiten des Rathauses.

Italiano :

Mostra dell’artista Géfé, durante gli orari di apertura del Municipio.

Espanol :

Exposición del artista Géfé, en horario de apertura del Ayuntamiento.

