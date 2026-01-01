Exposition de l’artiste: Guy Delaroche Salon de la Passerelle Pornic
Exposition de l’artiste: Guy Delaroche Salon de la Passerelle Pornic jeudi 1 janvier 2026.
Exposition de l’artiste: Guy Delaroche
Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 09:00:00
fin : 2026-02-20 20:00:00
Date(s) :
2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20
Exposition de l’artiste Guy Delaroche au salon de la passerelle de la Thalassothérapie de Pornic.
Le travail de Guy Delaroche vise à compposer des images sereines et paisantes, liassant à chacun la liberté de sa propre création.
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by the artist Guy Delaroche at the Salon de la Passerelle, Thalassothérapie, Pornic.
L’événement Exposition de l’artiste: Guy Delaroche Pornic a été mis à jour le 2025-12-30 par I_OT Pornic