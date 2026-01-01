Exposition de l’artiste: Guy Delaroche Salon de la Passerelle Pornic

Exposition de l’artiste: Guy Delaroche

Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-01 09:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20

Exposition de l’artiste Guy Delaroche au salon de la passerelle de la Thalassothérapie de Pornic.



Le travail de Guy Delaroche vise à compposer des images sereines et paisantes, liassant à chacun la liberté de sa propre création.

Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Exhibition by the artist Guy Delaroche at the Salon de la Passerelle, Thalassothérapie, Pornic.

