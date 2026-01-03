Exposition de l’artiste Inès Wagner Val-de-Moder

Exposition de l’artiste Inès Wagner

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

2026-04-11

Date du 11 avril 2026 au 8 novembre 2026

Horaires d’ouverture

de novembre à janvier du mercredi au dimanche de 14h à 17h

Fermé le 24, 26 et 31 décembre

Tarifs entrée

Entrée plein tarif 3,50€

Tarif d’entrée réduit 2,50€ (étudiants, personnes en situation de handicap,

réductions sur présentation de guides ou cartes partenaires)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Lieu Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen

24 rue du Dr Albert Schweitzer, Pfaffenhoffen

67350 Val-de-Moder

Renseignements au 03 88 07 80 05

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

