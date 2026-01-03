Exposition de l’artiste Inès Wagner Val-de-Moder
Exposition de l’artiste Inès Wagner
24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder
Début : Vendredi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
2026-04-11
Date du 11 avril 2026 au 8 novembre 2026
de novembre à janvier du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Fermé le 24, 26 et 31 décembre
Entrée plein tarif 3,50€
Tarif d’entrée réduit 2,50€ (étudiants, personnes en situation de handicap,
réductions sur présentation de guides ou cartes partenaires)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Lieu Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen
24 rue du Dr Albert Schweitzer, Pfaffenhoffen
67350 Val-de-Moder
Renseignements au 03 88 07 80 05
67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr
