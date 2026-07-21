Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux
dimanche 2 août 2026 · Saint-Martin-de-Mieux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Mieux
Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor
Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 05:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25
Exposition Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor
Venez découvrir, du 2 au 30 août l’exposition Art et Papier de l’artiste japonaise Noriko Betito à la chapelle Saint Vigor.
L’exposition sera ouverte tous les jours, exceptés le Lundi, de 14h à 18h.
Vous pourrez également assister au vernissage de ses oeuvres le 2 août à 18h.
Contact 07 83 98 09 22 .
Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 7 83 98 09 22 contact@kokorarts.com
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English : Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor
Noriko Betito exhibition at the Chapelle Saint-Vigor
L’événement Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Falaise Suisse Normande