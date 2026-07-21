UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux

dimanche 2 août 2026 · Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
Saint-Vigor de Mieux
Ville
14700 Saint-Martin-de-Mieux
Département
Calvados
Tarif

Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor

Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 05:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25

Exposition Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor
Venez découvrir, du 2 au 30 août l’exposition Art et Papier de l’artiste japonaise Noriko Betito à la chapelle Saint Vigor.
L’exposition sera ouverte tous les jours, exceptés le Lundi, de 14h à 18h.
Vous pourrez également assister au vernissage de ses oeuvres le 2 août à 18h.

Contact 07 83 98 09 22   .

Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 7 83 98 09 22  contact@kokorarts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor

Noriko Betito exhibition at the Chapelle Saint-Vigor

L’événement Exposition de l’artiste japonaise Noriko Betito à la Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Falaise Suisse Normande