Exposition de l’artiste Jing Chen: Immersion omniprésente LOURDES Lourdes

Exposition de l’artiste Jing Chen: Immersion omniprésente

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Exposition de l’artiste Jing Chen Immersion omniprésente du 6 février au 28 mars

Artiste pluridisciplinaire, Jing Chen puise son inspiration au plus profond d’une symbiose originelle avec la nature et d’une connexion avec son cheval. Pendant toute la durée de l’exposition, elle investira la salle d’expo pour créer en direct une œuvre de peinture sur soie.

Vernissage vendredi 6 février 18h00

Tout public

Entrée libre

Renseignement au: 05 62 94 24 21

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Exhibition by artist Jing Chen Immersion omniprésente February 6 to March 28

A multi-disciplinary artist, Jing Chen draws her inspiration from an original symbiosis with nature and a connection with her horse. For the duration of the exhibition, she will take over the showroom to create a live painting on silk.

Opening: Friday February 6, 6:00 pm

Open to the public

Free admission

Information: 05 62 94 24 21

