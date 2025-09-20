Exposition de l’artiste Loren Batt Le Grain de Sel La Roche-Guyon

Exposition de l’artiste Loren Batt 20 et 21 septembre Le Grain de Sel Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Association « Les Amis de Christian Broutin » invite la plasticienne Loren Batt à exposer dans son espace Le Grain de Sel à La Roche Guyon. Avec aiguille et fil, toile, fil de fer, carton et peinture, Loren Batt met en scène ses histoires imaginaires comme des fenêtres sur nos rêves collectifs, nos désirs, notre isolement et notre quête d’harmonie dans un monde meilleur. Son art, où une attention au détail est extrême, joue sur plusieurs registres: humour, étrangeté, narration. Loren Batt n’est jamais didactique et n’appartient à aucune école. Mais ses créations toucheront au plus profond les spectateurs qui retrouveront des émotions à fleur de peau ou enfouies.

Le Grain de Sel 7 rue de la Halle 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France https://www.lorenbatt.com/ https://www.instagram.com/lorenbatt/?hl=en;https://www.instagram.com/les_amis_de_christian_broutin/;https://www.instagram.com/christianbroutin.art/;https://www.instagram.com/chateaudelarocheguyon/?hl=en;https://www.instagram.com/bella_vita_a_la_roche/ L’association Les Amis de Christian Broutin, créée fin 2019 à La Roche-Guyon, a pour objet la préservation, la connaissance, la valorisation et la présentation pérenne au plus large public de l’œuvre artistique de Christian Broutin (peinture, illustration, photos, films, écrits, sculpture, etc.). Le Grain de Sel se trouve juste derrière la mairie de La Roche-Guyon (95780) Il y a un parking publique à 300 mètres de la galerie. Il faut monter 3 marches pour y accéder.

Exposition

Loren Batt