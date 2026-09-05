Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
samedi 5 septembre 2026 · Bar du Fronton · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-05
Expo d’art du 5 au 3 septembre
Vernissage le 5 septembre de 18h à 19h30 avec l’artiste: Mathilde SAKOUVOGUI
Instagram: @bihotz_etxea_
L’art de Mathilde capture des vérités profondes et universelles d’amour et de paix. Elle transcende nos divisions et, avec légèreté et couleurs, nous ramène à une pureté originelle, à nos âmes d’enfant.
C’est avec grand plaisir que le Bar du Fronton se laisse baigner de cette énergie bienveillante pour le mois de septembre.
Venez nombreux pour son vernissage le 5 septembre, de 18 h à 19 h 30. .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
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English : Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton
L’événement Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Bidart
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