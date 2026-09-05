Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Informations pratiques

Bidart

Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-05

Expo d’art du 5 au 3 septembre

Vernissage le 5 septembre de 18h à 19h30 avec l’artiste: Mathilde SAKOUVOGUI

Instagram: @bihotz_etxea_

L’art de Mathilde capture des vérités profondes et universelles d’amour et de paix. Elle transcende nos divisions et, avec légèreté et couleurs, nous ramène à une pureté originelle, à nos âmes d’enfant.

C’est avec grand plaisir que le Bar du Fronton se laisse baigner de cette énergie bienveillante pour le mois de septembre.

Venez nombreux pour son vernissage le 5 septembre, de 18 h à 19 h 30. .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

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English : Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton

L’événement Exposition de l’artiste Mathilde SAKOUVOGUI au Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Bidart