Exposition de l’artiste Nicolas Gey à l’Atelier-Galerie William Montaudié Cahors

Exposition de l’artiste Nicolas Gey à l’Atelier-Galerie William Montaudié

Début : 2025-09-02 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-02

Venez découvrir la nouvelle expositon de l’Atelier-Galerie William Montaudié sur l’artiste-peintre, sculpteur et poète Nicolas Gey.

117 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie ag.william-montaudie@hotmail.com

English :

Come and discover the Atelier-Galerie William Montaudié’s new exhibition on painter, sculptor and poet Nicolas Gey.

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung der Atelier-Galerie William Montaudié über den Maler, Bildhauer und Poeten Nicolas Gey.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra dell’Atelier-Galerie William Montaudié sul pittore, scultore e poeta Nicolas Gey.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición del Atelier-Galerie William Montaudié sobre el pintor, escultor y poeta Nicolas Gey.

