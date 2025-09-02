Exposition de l’artiste Nicolas Gey à l’Atelier-Galerie William Montaudié Cahors
117 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot
Début : 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Venez découvrir la nouvelle expositon de l’Atelier-Galerie William Montaudié sur l’artiste-peintre, sculpteur et poète Nicolas Gey.
117 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie ag.william-montaudie@hotmail.com
English :
Come and discover the Atelier-Galerie William Montaudié’s new exhibition on painter, sculptor and poet Nicolas Gey.
German :
Entdecken Sie die neue Ausstellung der Atelier-Galerie William Montaudié über den Maler, Bildhauer und Poeten Nicolas Gey.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova mostra dell’Atelier-Galerie William Montaudié sul pittore, scultore e poeta Nicolas Gey.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva exposición del Atelier-Galerie William Montaudié sobre el pintor, escultor y poeta Nicolas Gey.
