Exposition de l’artiste Pauline Pops Maison des Services Publics Saint-André-de-Cubzac

Exposition de l'artiste Pauline Pops

Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-02-13

Pauline Renard, artiste à Cubzac-les-Ponts, explore le monde animalier à travers des dessins sur bois et des tondos issus de barriques de vin. Passionnée par les liens mystérieux entre les animaux et les humains, elle cherche à révéler l’unicité de chaque être vivant et invite à la contemplation.

L’exposition est disponible en libre accès à partir de la rentrée et jusqu’au 13 février 2026 à la Maison des Services Publics à Saint-André-de-Cubzac. .

