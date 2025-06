Exposition de l’artiste peintre Anne Baudouin Croguennec Plourin-lès-Morlaix 1 juillet 2025 09:00

Finistère

Exposition de l’artiste peintre Anne Baudouin Croguennec Place de la Mairie Plourin-lès-Morlaix Finistère

Plongez dans l’univers vibrant d’Anne Baudouin Croguennec, artiste inspirée par la nature et l’héritage familial. Petite-fille de la peintre Marguerite Baudouin, elle perpétue une tradition artistique bretonne. Formée à la joaillerie à Paris, elle a d’abord créé des bijoux, déjà empreints de nature.

Sa peinture capte aujourd’hui les énergies des paysages, des ciels changeants, des lumières fugitives.

Une exposition sensible et lumineuse à découvrir absolument. .

Place de la Mairie

Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 72 54 53

