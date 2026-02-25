Exposition de l’artiste Tadzio Lee Ufan Arles Arles

Exposition de l’artiste Tadzio

Du 18/04 au 17/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Dans Umwelt , Tadzio révèle deux séries de photographies, dont l’une sert au processus de l’autre.

Le titre de la seconde donne son nom à l’exposition en s’appropriant un concept de biologie selon lequel chaque espèce vit une réalité définie par son environnement sensoriel.



Dans la série Umwelt , Tadzio fait passer l’image scientifique de spécimens de humus laminés par les chercheurs du Musée d’Histoire Naturelle de Paris au crible de ses Isles . Tel un archéologue de l’image, il tente d’extraire le substrat du monde qui nous entoure en creusant dans les images et il en résulte quelque chose de bouillonnant comme la croute du magma brulant, images satellitaires de constellations lointaines. Mêler les images du laboratoire aux siennes, c’est apposer une lentille poétique à un regard scientifique pointu..



Dans la série The Isle , Tadzio fait apparaitre un univers fait de récifs perdus dans l’océan calcaire, formes insulaires qui font craquer l’écorce du quotidien. Lors de cette réinvention du réel à partir de l’inversion des échelles, il transforme l’ordinaire en paysage lointain.



Les deux séries, emmêlées dans ce processus créatif, se rejoignent dans leur absence totale d’échelle et nous proposent de faire un pas de côté pour s’extraire du monde que nous ignorons sous nos pieds et devant nos yeux afin de le réinventer. Umwelt c’est imaginer de nouveaux contours sensoriels à notre réalité, aiguiser notre perception et ainsi redéfinir notre expérience du vivant. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

