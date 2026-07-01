Exposition de l’artothèque de Vitré Communauté, Artothèque de Vitré Communauté, Vitré

Informations pratiques

Exposition de l’artothèque de Vitré Communauté 23 octobre 2026 – 16 janvier 2027 Artothèque de Vitré Communauté Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T12:00:00+02:00 – 2026-10-23T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-16T14:00:00+01:00 – 2027-01-16T19:00:00+01:00

Dans l’épaisseur du monde

À travers une sélection d’œuvres parmi les 1 400 photographies de sa collection, l’artothèque met en lumière plus de trente ans d’engagement en faveur de la photographie contemporaine. Réunissant des artistes de la scène nationale et internationale, l’exposition retrace les grandes orientations de cette collection constituée depuis 1990, autour de l’exploration du réel, l’esthétique du quotidien et les relations entre l’homme et son environnement.

Le parcours s’articule autour d’œuvres emblématiques, d’une sélection de livres d’artistes et d’une réflexion sur l’acte de collectionner inspirée du texte Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin. En écho à cet ensemble, l’artiste David Legrand propose une création inédite qui mêle l’art numérique, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, et une relecture contemporaine et interactive de la collection dans le cadre du Mois du Multimédia développé avec le réseau des bibliothèques Arléane.

Artothèque de Vitré Communauté 1, rue du Bourg-aux-Moines, 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 16 11 https://www.vitrecommunaute.org/lartotheque-de-vitre/ https://www.instagram.com/mediatheque.artotheque.vitre/;https://www.facebook.com/MediathequeVitre L’artothèque de Vitré Communauté, située en Bretagne, est un lieu de sensibilisation à l’art contem-porain. Née en 1983 sous l’impulsion du ministère de la Culture, elle soutient la diffusion de l’art contemporain par la mise en place d’expositions, de résidences de création, d’aides à la production d’œuvres et de livres mais également par le prêt de sa collection et par les actions de médiation de son service éducatif. Sa collection, surtout reconnue pour son orientation photographique, est riche de plus de plus de 1 400 œuvres d’artistes représentatifs de la scène artistique nationale et internationale, du début des années 60 à aujourd’hui. Sa politique d’acquisition se réalise en lien avec la programmation développée selon trois axes : la question du récit, l’esthétique du quotidien et une réflexion sur le statut de l’image contemporaine. L’artothèque se situe au cœur historique de Vitré.

Accès pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Ouverte du mardi au samedi aux horaires d’ouverture du Quai des arts : Horaires :

• Mardi : 15h – 19h

• Mercredi : 10h – 13h et 14h – 19h

• Jeudi : 16h – 18h

• Vendredi : 12h – 18h

• Samedi : 10h – 13h et 14h – 18h

Dans l’épaisseur du monde

©Lewis BALTZ

Mitsubishi/Vitré, 1992

Collection de l’artothèque de Vitré Communauté.