Exposition de l’artothèque Notre-Dame du Peuple Roquebrune-sur-Argens

Exposition de l’artothèque Samedi 20 septembre, 10h00 Notre-Dame du Peuple Var

Entrée libre.

Samedi 20 septembre au 31 octobre.

10h à 12h30 et de 14h à 18h Exposition Juli About

Chapelle du Bon Pasteur – Rue Roumanille

Notre-Dame du Peuple Rue Roumanille, 83300 Draguignan Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 08 30 25 https://www.ville-draguignan.fr/que-faire-a-draguignan/culture/les-lieux-culturels/ L’artothèque d’agglomération a déménagé en mars 2023 dans la Chapelle du Bon Pasteur, rue Roumanille. Elle propose :

Le prêt gratuit d’œuvres d’art, pour les particuliers, les établissements scolaires ou les entreprises,

des expositions d’Art contemporain in situ, ainsi que des expositions « hors les murs » sur le territoire de la Dracénie,

des ateliers d’Arts plastiques, pour le jeune public durant l’année,

des ateliers de gravure et de dessins durant les vacances scolaires,

la médiation et la sensibilisation à l’Art contemporain,

une aide à la création sur des projets artistiques spécifiques en lien avec le territoire.

Grâce à ces différentes propositions, l’Artothèque d’agglomération rend accessible au plus grand nombre l’art contemporain. Modalités d’inscription :

Pour les particuliers, une cotisation de 12 € par an (année glissante), le prêt est ensuite gratuit.

Pour les entreprises et collectivités, contacter directement l’artothèque.

