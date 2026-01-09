Exposition de l’association AAA Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Exposition de l’association AAA

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-23

2026-01-19 2026-01-23 2026-01-24

L’association activités adultes (AAA) est heureuse de vous présenter ses travaux artistiques. Vous pourrez y découvrir les créations de nos ateliers peinture, écriture, sculpture, cartonnage et mosaïque, notre toute nouvelle activité. Tenter de gagner un des nombreux lots grâce à notre tombola.

Le vernissage aura lieu mardi 20 janvier à 18h. .

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

