Exposition de l’association Artb’Arts Médiathèque de Pontonx Pontonx-sur-l’Adour

Pontonx-sur-l’Adour

Exposition de l’association Artb’Arts

Médiathèque de Pontonx 92 Avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-09

Les pinceaux ont chauffé cette année à l’atelier de peinture d’Artb’Arts… et il est temps de découvrir le résultat !

Les élèves de l’association Art’Bart exposeront leurs créations sur le thème de la joie à la Médiathèque, aux horaires d’ouverture.

Les pinceaux ont chauffé cette année à l’atelier de peinture d’Artb’Arts… et il est temps de découvrir le résultat !

Les élèves de l’association Art’Bart exposeront leurs créations sur le thème de la joie à la Médiathèque, aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque de Pontonx 92 Avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 50 00 mediatheque@pontonx.fr

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English : Exposition de l’association Artb’Arts

The brushes have been hot at Artb?Arts? painting workshop this year, and it’s time to see the results!

Artb?Arts? students will be exhibiting their creations on the theme of joy at the Médiathèque, during normal opening hours.

L’événement Exposition de l’association Artb’Arts Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Tartas