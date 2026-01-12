Exposition de l’association Couleurs du Bassin Ces routes qui reliaient l’Occident à l’Orient Arès

Exposition de l’association Couleurs du Bassin Ces routes qui reliaient l’Occident à l’Orient

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-03-23

Aux horaires d’ouverture de la salle des expositions.

Cette exposition réalisée par les artistes de l’association présente un voyage culturel et artistique le long de la route de la soie, reliant Venise à l’Orient à travers Istanbul, l’Asie centrale, la Chine, l’Inde et le Sri Lanka. Elle met en lumière les échanges historiques, les arts et les traditions de ces régions, tout en s’inspirant du célèbre voyageur Marco Polo.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à

anneguenievre@orange.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 anneguenievre@orange.fr

English : Exposition de l’association Couleurs du Bassin Ces routes qui reliaient l’Occident à l’Orient

